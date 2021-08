Formule E Berlin : Di Grassi s’impose devant Mortara au terme d’une course à rebondissements

La 14e des 15 manches du championnat du monde de Formule E a été remportée par Di Grassi devant Mortara. Mais ce ne fut pas facile, car l'E-Prix aura connu pas mal de leaders différents et un grand nombre de dépassements. Si Nyck de Vries est toujours leader au championnat, il faudra encore attendre ce dimanche pour voir quel pilote deviendra champion du monde.

L'E-Prix de Berlin a démarré à toute vitesse. Jean-Eric Vergne, parti en pole, réussit à conserver la tête jusqu’au premier coup d’arrêt dans cette course. Sam Bird, à l’arrêt, oblige la safety car à entrer en piste peu après la 12e minute de course. Si Vergne reprend la course en tête, il ne va la conserver qu’une dizaine de minutes.

A 22 minutes de la fin, Da Costa en profite pour s’emparer de la première place. Une place qu’il ne va cependant pas garder longtemps. Car Di Grassi et Mortara vont successivement s’échanger la place de leader.

Il reste moins de 15 minutes de course et tout peut encore se passer dans cet E-Prix passionnant. L’Audi de Di Grassi en profite pour reprendre la tête et ne plus la lâcher. En toute fin de course, Mortara va tenter le tout pour le tout, mais Di Grassi résiste et s’impose. Stoffel Vandoorne parti 22e, termine à la 12e place, tandis que le leader du classement général, Nick De Vries finit 22e.

"Il faut toujours y croire. J’ai perdu une course importante à Rome. Mais gagner ici, c’est super pour moi et pour Audi. Mortara a fait une course fantastique. J’ai essayé de creuser un écart et j’ai dû prendre des risques à la fin et la bagarre a été belle. Tout est ouvert pour le championnat, on verra demain", a déclaré Di Grassi après sa victoire.

A la course au titre, tout est encore possible. Nick De Vries est toujours en tête avec 95 points, mais ne possède plus que 3 points d’avance sur Mortara. Jake Dennis a 91 points. Les 13 premiers pilotes du championnat peuvent encore rêver de la couronne mondiale. Réponse ce dimanche pour la dernière course de la saison.