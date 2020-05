Stoffel Vandoorne a remporté sa première victoire dans le championnat virtuel de Formule E - © Twitter - @MercedesEQFE

Virtual Formula-E : Stoffel Vandoorne décroche sa première victoire ! - Round 5 - New-York -... Hier se déroulait la sixième épreuve virtuelle du championnat ABB Formula-E en collaboration avec l'UNICEF. Depuis le lancement de cette discipline, Stoffel Vandoorne (Mercedes EQ) s'était souvent fait remarquer pour sa manière de convertir les pôle positions obtenus en catastrophe scénaristique, et ce, dès le premier virage. Erreur de pilotage à Hong-Kong, monoplace disloquée à "Electric-Docks" ou encore poussé en travers à Monaco... Pour cette manche new-yorkaise, le courtraisien, c'est montré particulièrement autoritaire en obtenant la pole pour trois dixièmes de seconde face à Maximilian Gunther (BMWi Andretti), vainqueur des deux premières épreuves. À l'extinction des feux si Vandoorne file comme l'éclair, derrière, c'est une attaque de Neel Jani et Antonio Felix Da Costa qui enterreront les espoirs d'un Gunther envoyé en tête-à-queue et relégué au vingtième rang. L'épreuve est d'une intensité rare avec des explications propres et bien exécutées dans des cas regroupant parfois trois monoplaces. Wehrlein (Mahindra) aura beau avoir donné tout ce qu'il pouvait, c'est bel et bien Stoffel qui est désormais leader du classement avec 105 unités enregistrées contre 103 pour l'Allemand. Nous vous proposons de revivre les "highlights" de cette première victoire belge avant de découvrir les images complètes sur Auvio ce lundi.