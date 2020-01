Evans en pole position au Chili, Vandoorne neuvième, D'Ambrosio en fond de grille

Mitch Evans (Jaguar) s'élancera ce samedi en pole position de l'E-Prix du Chili, troisième épreuve de la saison 2019-2020 du Championnat de Formule E. Sur le circuit urbain tracé dans le parc O'Higgins de Santiago, le Néo-Zélandais s'est montré le plus rapide lors de la séance de qualification (1:04.827) devant les Allemands Max Günther (BMW i Andretti) et Pascal Wehrlein (Mahindra).

Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ Formula E Team), qui figurait parmi les premiers à prendre la piste (la séance de qualification est divisée en quatre groupes de six pilotes, qui s'élancent selon l'ordre du classement du championnat), a signé le meilleur chrono du Groupe 1 en 1:05.566. Mais il lui a manqué 41 millièmes de seconde pour accéder à la Super Pole, qui rassemble les six pilotes les plus rapides des qualifications.

Jérôme D'Ambrosio (Mahindra Racing), victime - une nouvelle fois - de problèmes sur sa monoplace, a signé le vingtième temps en 1:07.692.

Stoffel Vandoorne reste sur deux podiums (deux troisièmes places) en Arabie Saoudite. Avec trente points, l'ancien pilote McLaren pointe à la deuxième place du championnat, à cinq leaders du leader Alexander Sims (BMW i Andretti Motorsport).

L'autre pilote belge engagé dans la discipline, Jérôme D'Ambrosio, a connu des débuts plus compliqués : neuvième du premier E-Prix à Dariya, il n'avait pas pu prendre le départ de la deuxième course alors qu'il allait s'élancer depuis la quatrième position sur la grille de départ.