E-Prix de Monaco : Stoffel Vandoorne quinzième des qualifications, Antonio Félix da Costa en pole position (LIVE vidéo 15h55)

Tous les deux ans, la Formule E se donne rendez-vous à Monaco. Mais c'est la toute première fois que les 24 animateurs du Championnat du Monde de Formule E vont s'affronter sur l'intégralité du circuit que connaissent par cœur tous les amateurs de Formule 1.

Ce samedi, suivez l'E-Prix de Monaco, septième épreuve de la saison, en direct sur Auvio à partir de 15h55 et en léger différé sur Tipik (juste après la séance de qualification du Grand Prix d'Espagne de Formule 1).

Lors de la séance de qualification disputée à midi, le Portugais Antonio Félix da Costa (DS Techeetah) s'est offert la pole position en alors que Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ Formula E Team), présent dans le premier des quatre groupes de qualification, a réalisé le quinzième chrono en 1:32.277.

Stoffel Vandoorne, qui occupe la deuxième place du classement général à neuf longueurs de son coéquipier néerlandais Nyck de Vries, disputera sa deuxième course à la maison en l'espace de huit jours, puisque le résident monégasque disputait samedi dernier les Six Heures de Spa-Francorchamps dans le cadre du Championnat du Monde d'Endurance.

Le pilote belge, neuvième de l'E-Prix de Monaco remporté par le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) il y a deux ans, tentera de gagner une deuxième fois cette saison devant 6500 spectateurs, une première en Formule E en 2021.

Pour y arriver, SV, qui a réalisé le quinzième chrono de la séance de qualification en 1:32.277, devra enchaîner les dépassements (ce sera possible à Monaco !) et maîtriser sa gestion de l'énergie stockée dans sa batterie, ce qui a joué des tours à de nombreux pilotes il y a quinze jours à Valence...

Cela ne devrait plus arriver, puisque la direction de course ne pourra désormais plus diminuer la quantité d'énergie disponible lors des cinq dernières minutes de l'épreuve si celle-ci est neutralisée par un Full Course Yellow ou une safety car.