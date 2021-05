E-Prix de Monaco : La Formule E et Stoffel Vandoorne de retour sur le Rocher (LIVE vidéo 11h45)

Tous les deux ans, la Formule E se donne rendez-vous à Monaco. Mais c'est la toute première fois que les 24 animateurs du Championnat du Monde de Formule E vont s'affronter sur l'intégralité du circuit que connaissent par cœur tous les amateurs de Formule 1.

Ce samedi, suivez la séance de qualification de la septième épreuve de la saison en direct sur Auvio dès 11h45 avant l'E-Prix de Monaco qui sera, lui, à vivre à partir de 15h55, en direct sur Auvio et en léger différé sur Tipik (juste après la séance de qualification du Grand Prix d'Espagne de Formule 1).

►►► À lire aussi : Un même circuit, mais "inutile de comparer Formule 1 et Formule E"

►►► À lire aussi : Calendrier et résultats du Championnat du Monde de Formule E

Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ Formula E Team), qui occupe la deuxième place du classement général à neuf longueurs de son coéquipier néerlandais Nyck de Vries, disputera sa deuxième course à la maison en l'espace de huit jours, puisque le résident monégasque disputait samedi dernier les Six Heures de Spa-Francorchamps dans le cadre du Championnat du Monde d'Endurance.

Le pilote belge, neuvième de l'E-Prix de Monaco remporté par le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) il y a deux ans, tentera de gagner une deuxième fois cette saison devant 6500 spectateurs, une première en Formule E en 2021.

Pour y arriver, SV devra briller lors de la séance de qualification avant d'enchaîner les dépassements (ce sera possible à Monaco !) et de maîtriser sa gestion de l'énergie stockée dans sa batterie, ce qui a joué des tours à de nombreux pilotes il y a quinze jours à Valence...

Cela ne devrait plus arriver, puisque la direction de course ne pourra désormais plus diminuer la quantité d'énergie disponible lors des cinq dernières minutes de l'épreuve si celle-ci est neutralisée par un Full Course Yellow ou une safety car.