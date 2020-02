Da Costa brille à Marrakech, mauvaise opération pour Vandoorne

Place, ce samedi après-midi, à la cinquième manche (sur 13) du championnat du monde de Formule E, catégorie regroupant des monoplaces électriques. Les pilotes se retrouvaient sur le circuit de Marrakech, au Maroc.

La victoire est revenue à Antonio Félix Da Costa, parti en pole, devant Maximilian Günther et Jean-Eric Vergne, le tenant du titre. Sébastien Buemi et Eduardo Mortara complètent le top 5. Jérôme D’Ambrosio, vainqueur l'an dernier sur ce parcours, est 13e et Stoffel Vandoorne 15e. Ce dernier pouvait profiter de cette manche pour revenir au classement général, mais il a été distancé par ses concurrents directs.

Da Costa prend la tête du championnat avec 67 points. Il devance Mitch Evans (56), Alexander Sims (46), Günther (44), Lucas Di Grassi (38) et Vandoorne (38). Rome accueillera la sixième épreuve de la saison le 4 avril prochain.