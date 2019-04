D'Ambrosio 6ème et Vandoorne 21ème de qualifs de l'Eprix de Paris (Course en vidéo à 16h)

Le championnat du monde de Formule Electrique fait étape samedi à Paris où les pavés du circuit dessiné autour des Invalides désigneront peut-être un 8e vainqueur en autant de courses depuis le début de l'année.

Les qualifications se sont déroulées ce samedi midi. C'est l'Allemand Pascal Wehrlein qui a signé le temps de référence. Du côté belge, Jérôme D'Ambrosio est 6ème, Stoffel Vandoorne 21ème.

C'est Jérôme d'Ambrosio (Mahindra) qui est actuellement en tête du championnat avec un tout petit point d'avance sur le Portugais Antonio Felix Da Costa (BMW) et trois sur l'Allemand André Lotterer (DS Techeetah). Le champion du monde sortant et local de l'épreuve, le Français Jean-Eric Vergne, est lui 7e à 11 points, les dix premiers du championnat se tenant en 21 points alors que le vainqueur en empoche 25 avec un point supplémentaire pour le record du tour.

Le circuit d'à peine deux kilomètres tracé autour du célèbre dôme doré des Invalides et non loin de la tour Eiffel, est réputé pour rendre difficiles les dépassements. Les sept premières courses du championnat se sont révélées riches en accidents et l'ePrix de Paris ne devrait pas déroger à la règle.

"Nous courons au coeur de la ville et c'est vraiment spécial, surtout quand vous pouvez voir les magnifiques monuments et la tour Eiffel de la piste", souligne Jérôme D'Ambrosio.

Pour Vergne, vainqueur il y a un mois en Chine, Paris est la course qu'il faut gagner. "On a toujours envie de gagner devant son public, c'est là où j'ai grandi, mes amis, ma famille viennent voir la course", affirme-t-il.

Les monoplaces futuristes et silencieuses font étape pour la 4e année consécutive dans la capitale française et le contrat de l'épreuve vient d'être reconduit jusqu'en 2022 alors que la FE est en plein essor.

Porsche et Mercedes vont rejoindre l'an prochain un championnat auquel participent déjà plusieurs grands noms de l'automobile comme DS (groupe PSA), Nissan, Audi, BMW, Jaguar et l'Indien Mahindra.

"La Formule E est maintenant au meilleur moment de son histoire avec plus de constructeurs, plus de villes, plus d'audience", affirme son promoteur Alejandro Agag qui a lancé le championnat en 2014.

Celui-ci compte aujourd'hui 13 épreuves dans 12 villes différentes avec une finale à la mi-juillet à New York avec deux courses sur le même circuit. L'an prochain, Londres et Séoul viendront s'ajouter au calendrier.

"Gilets jaunes" et "Gilets bleus"

La crainte est toutefois de voir les gilets jaunes qui manifestent chaque samedi à Paris depuis plusieurs mois venir troubler l'épreuve. Signe de cette inquiétude, les commissaires de la course porteront cette année des gilets bleus pour ne pas être confondus avec d'éventuels manifestants.

Jérome Hiquet, responsable marketing de la Formule E, s'attend à 50.000 spectateurs vendredi et samedi autour du circuit avec de nombreuses animations sur la célèbre esplanade, d'autres courses de véhicules électriques et, samedi matin, "la piste aux Parisiens", où pendant 30 minutes des amateurs seront invités à faire un tour de circuit sur l'engin de leur choix, pourvu qu'il soit électrique.

Grosse différence par rapport à l'an passé, les monoplaces du championnat sont désormais "Gen2" (deuxième génération), plus puissantes et les pilotes n'ont plus à en changer lors de l'épreuve dont la durée est de 45 minutes plus un tour.

Du coup, le paramètre gestion de la réserve d'électricité disponible est moins déterminant et les pilotes gardent davantage le pied au plancher avec des monoplaces capables d'accélérer de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes et d'atteindre une vitesse de 280 km/h.

Autre innovation, le "Attack Mode", qui permet à un pilote d'emmagasiner un surcroît de puissance en passant sur une zone dédiée de la piste hors de la trajectoire habituelle.

Le départ sera donné samedi à 16h00 (14h00 GMT) après les essais libres et qualificatifs dans la matinée.