Coronavirus: la Formule E suspend sa saison, pas d'ePrix de Paris en avril

La Formule E suspend pour deux mois la saison en cours en raison de l'épidémie de coronavirus, l'ePrix de Paris n'aura donc pas lieu comme prévu le 18 avril, ont annoncé les instances dirigeantes du championnat vendredi dans un communiqué.

Outre la manche française, celle de Séoul le 3 mai est déprogrammée, alors que celles de Sanya (Chine) le 21 mars, Rome le 4 avril et Jakarta le 6 juin avaient déjà été reportées.

En l'état, la saison doit donc reprendre à Berlin le 21 juin et se poursuivre à New York le 11 juillet puis Londres les 25 et 26 juillet.

La décision prise par la Formule E et la Fédération internationale de l'automobile (FIA), "en coordination avec les autorités locales, de temporairement geler des courses organisées dans des villes densément peuplées, est considérée comme la ligne de conduite la plus responsable, en raison de la propagation continue du coronavirus et de la déclaration officielle de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé", est-il expliqué.

"En collaboration avec la FIA et les autorités locales de chaque localité, la Formule E suivra de près la situation et évaluera les possibilités de reprogrammer les courses après cette suspension temporaire", est-il ajouté.

Les sports mécaniques sont très largement touchés par la pandémie: la Formule 1 a ainsi annulé in extremis vendredi son Grand Prix inaugural en Australie, à quelques heures des premiers essais libres, et le MotoGP a annulé ou reporté plusieurs de ses épreuves. Le rallye du Mexique se déroule par contre comme prévu ce week-end.