Classement et résultats de la saison 6 du Championnat de Formule E

Les Belges Jérôme D'Ambrosio et Stoffel Vandoorne faisaient partie des 24 pilotes qui ont disputé la saison 2019-2020 du Championnat de Formule E.

Entre fin novembre 2019 et mi-août 2020, onze E-Prix disputés sur cinq circuits différents ont figuré au menu d'une saison longuement interrompue en raison de la pandémie de coronavirus : après plus de cinq mois de pause, la saison s'est terminée par six E-Prix disputés en l'espace de neuf jours sur le circuit de l'aéroport de Tempelhof à Berlin.

RTBF.be/Sport vous propose de retrouver le classement et les résultats de la saison 6 de cette discipline.