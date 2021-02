Calendrier et résultats de la saison 7 du Championnat du Monde de Formule E

L'Audi e-tron FE07 de Lucas di Grassi - © Courtesy of Formula E / Andy Hone

e-Prix de Dariya : Le Résumé de la course - Saison 2021 - 26/02/2021 Stoffel Vandoorne (Mercedes) a terminé à la 8e place de la première manche du championnat de Formule E, le championnat du monde des monoplaces 100% électriques, vendredi à Diriyah en Arabie saoudite. La victoire est revenue au Néerlandais Nyck De Vries, l'équipier de Vandoorne chez Mercedes, devant Edoardo Mortara (Rokit Venturi) et l'Australien Mitch Evans (Jaguar). Vandoorne, parti en 15e position sur la grille, a terminé lui à la huitième place . De Vries prend la tête du championnat du monde à l'issue de cette première manche avec 28 points devant Mortara (18) et Evans (15). Vandoorne est huitième avec 5 points. Le Courtraisien a récolté un point de bonus pour avoir réalisé le tour le plus rapide en course.