Calendrier et résultats de la saison 6 du Championnat de Formule E

Les Belges Jérôme D'Ambrosio et Stoffel Vandoorne font partie des 24 pilotes qui disputent le Championnat de Formule E cette saison. Entre fin novembre 2019 et mi-juillet 2020, il y aura 14 E-Prix sur 12 circuits différents. RTBF.be/Sport vous propose de retrouver le calendrier et les résultats de la saison 6 de cette discipline.