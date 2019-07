La Nissan E Dams de Sébastien Buemi - © Alastair Staley - Alastair Staley / LAT Images

Buemi domine l'E-Prix de New York, Vergne pas encore champion, D'Ambrosio 9e - Formule E - E-Prix... Sébastien Buemi (Nissan E Dams) a remporté l’E-Prix de New York, 12e et avant-dernière épreuve de la saison de Formule E, samedi aux États-Unis. Le pilote suisse, partie en pole, a devancé le Néo-Zélandais Mitch Evans (Panasonic Jaguar) et le Portugais Antonio Felix Da Costa (BMW i Andretti) pour décrocher sa première victoire de la saison et devenir le neuvième vainqueur différent en l’espace de douze courses.