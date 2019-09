Ce dimanche 1er septembre, la Belgique du cheval fera la fête : à ses héros, et aux autres.

Nos quatre Champions d’Europe feront partie des 50 cavaliers au départ du Grand Prix 5 étoiles Stephex Masters. Jos Verlooy, Gregory Wathelet, Pieter Devos et Jérôme Guéry ont récemment qualifié notre pays pour les Jeux olympiques tout en décrochant une historique médaille d’Or lors de ces Championnats d’Europe. Et comme les places dans l’avion pour Tokyo seront chères et rares (3 + 1 réserve), d’autres compatriotes voudront s’illustrer dans les mois qui viennent, à commencer par dimanche, dans ce GP de Bruxelles, un prestigieux 5 étoiles.

Entre autres Niels Bruynseels (N10 mondial) et Olivier Philippaerts, tous deux titulaires habituels dans les équipes belges mais forfaits à Rotterdam, seront des candidats sérieux (et revanchards) à la victoire finale sur le coup de 16h30 dans les magnifiques installations de Stephex à Wolvertem.

Sur les vingt meilleurs du ranking FEI, treize ont répondu présents, dont la star Suisse Steve Guerdat, N1 mondial, et médaille de Bronze des derniers Jeux équestres mondiaux. Autre cador : l’Allemand Marcus Ehning, tenant du titre ici, et au pied du podium à Rotterdam. D’ailleurs, sur les dix premiers de ce Championnat d’Europe, cinq honoreront notre capitale de leur présence, dont la médaille d’Argent Ben Maher (GBR) et celle de Bronze, un certain Jos Verlooy ! Le grand absent est le Suisse Martin Fuchs, tout récent Champion d’Europe.

Un Belge Champion olympique sera de la partie, mais derrière le micro, à mes côtés. Stanny Van Paesschen est un des quatre derniers médaillés belges en jumping, c’était aux JO de Montréal 1976, en équipe, en compagnie de François Mathy, Eric Wauters et Edgar-Henri Cuepper.

Antenne dès 13h30 sur Auvio, et rediffusion du Barrage lundi fin de soirée sur la Deux télé.