La plupart de nos cavaliers internationaux sont présents à Lanaeken : Pieter Devos, Niels Bruynseels, Nicola Philippaerts, Jérôme Guery et surtout Jos Verlooy, tenant du titre et en tête du championnat après les manches de mercredi et jeudi.

Deux manches sont au programme à 14h00 et 15h05.