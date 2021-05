Prestigieuse victoire belge au CSIO 5* de Rome, un succès de bon augure pour Tokyo

L'équipe de Belgique de saut d'obstacles a remporté la première épreuve de la Coupe des nations FEI disputée depuis 2019, vendredi à Rome. Après deux barrages, Grégory Wathelet, sur Nevados S, a réussi à faire la différence sur l'Allemagne pour six dixièmes de seconde pour signer la deuxième victoire de la Belgique lors de ce prestigieux rendez-vous italien.

La Belgique et l'Allemagne se sont partagées la tête après le premier tour avec toutes deux un zéro au compteur. Olivier Philippaerts (H&M Extra) a ouvert la voie avec un premier tour clair. Yves Vanderhasselt ( Jeunesse) a ensuite pris 4 points de pénalité. Jérôme Guéry (Quel Homme de Hus) et Grégory Wathelet (Nevados S) se sont chargés des deux parcours sans faute suivants. Les trois meilleurs résultats de chaque équipe étaient pris le compte.

Au deuxième tour, les choses se sont gâtées pour Olivier Philippaerts qui a accumulé 12 points de pénalité. Heureusement, ce résultat a pu être annulé car Vanderhasselt et Guéry ont réussi un sans faute. Wathelet a lui pris 4 points de pénalité. L'Allemagne avait entre-temps également pris quatre points de pénalité. Il fallut donc disputer un barrage.

Après que le round final entre Patrick Stühlmeyer (Variko du Temple) et Jérôme Guéry, le score demeurait figé à 4-4. Finalement à l'issue du 2e barrage au temps, Gregory Wathelet a terminé 62/100e plus vite que l'Allemande Kendra Claricia Brinkop (Kastelle Memo) et assuré le succès de la Belgique.

Les bonnes performances des duos Grégory Wathelet/Nevados S et Jérôme Guéry/Quel Homme de Hus renforcent leur candidature à l'une des quatre places belges à attribuer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Rappelons que pour ce rendez-vous prestigieux, la Belgique était privée de Jos Verlooy, Niels Bruynseels et Pieter Devos,