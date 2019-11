Pieter Devos troisième de l'épreuve de Coupe du monde à Lyon

Pieter Devos s'est classé troisième de la manche de la Coupe du monde d'équitation disputée dimanche à Lyon. Devos, 33 ans, et sa monture Claire ont réussi un sans-faute en barrage, mais le Suisse Martin Fuchs, avec Clooney 51, et l'Américaine Jessica Springsteen, avec Zecilie, ont été plus rapides.



Devos était le seul Belge engagé dans le barrage à treize. Les autres Belges n'ont pas non plus réussi à engranger de points en Coupe du monde. Fuchs est le nouveau leader au classement de la Ligue de l'Europe de l'Ouest.



Le Suisse, 27 ans, a détrôné le Danois Peder Fredricsson. Avec 24 points après trois des quatorze épreuves, Fuchs devance Fredricson de 3 points et son compatriote Bryan Balsiger de 4. Devos, 15 points, partage la dixième place avec Celine Schoonbroodt-de Azevedo, troisième à Helsinki la semaine passée.



Le top-18 disputera, du 15 au 19 avril, la finale à Las Vegas (Nevada). La manche suivante aura lieu à Vérone la semaine prochaine. Le jumping de Noël de Malines, neuvième manche de la saison, se tiendra le 30 décembre.