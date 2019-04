Pieter Devos s'impose à Miami Beach et prend la tête du Global Champions Tour

Pieter Devos a remporté le Grand Prix de Miami, la 3e des 19 manches du prestigieux Global Champions Tour (GCT) de saut d'obstacles d'équitation, samedi aux Etats-Unis. Le cavalier de 33 ans, en selle sur la jument de 11 ans Claire Z, a aussi pris la tête du classement général. C'est la deuxième victoire belge en une semaine sur le GCT après le succès de Jérôme Guéry le weekend dernier à Mexico.

Devos a émergé d'un barrage comportant sept autres duos, dont Olivier Philippaerts avec l'étalon de 10 ans H&M Extra. Devos, auteur d'un nouveau sans faute en barrages dans un chrono de 37.87, a devancé le Néerlandais Harrie Smolders (Don VHP Z N.O.P.) pour 4 centièmes de seconde. La Suédoise Malin Baryard-Johnsson (H&M Indiana) a terminé 3e en 38.48. Philippaerts, avec une faute et un temps de 46.77, a pris la 5e place finale.

"C'était une très belle bataille, je suis ravi des prestations de ma jument, qui n'a réalisé que des sans faute cette semaine", a déclaré le Belge après sa victoire. "Claire Z n'a que 11 ans et possède beaucoup d'énergie. L'avenir s'annonce bien maintenant que je suis capable de la comprendre et de la tenir calme jusqu'à la fin d'une course."

Le cavalier belge est désormais en tête du classement général avec 88 points et devance l'Allemand Daniel Deusser (83) et Smolders (72). Jos Verlooy est 5e avec 67 unités, Niels Bruynseels 6e (63), Nicola Philippaerts 9e (58), Olivier Philippaerts 17e (47), Jérôme Guery 21e (40), Wilm Vermeir 46e (15) et Karel Cox 59e (7). "Être leader est évidemment spécial, cela signifie que j'ai été régulier mais je garde les pieds sur terre. Même si je suis dans une bonne spirale, cela reste du sport de haut niveau et une semaine n'est pas l'autre", a ponctué Devos.

Samedi, Devos, cette fois sur son hongre de 15 ans Espoir, avait déjà terminé deuxième de la manche de la Global Champions League avec son équipe des Saint-Tropez Pirates.

La 4e manche du GCT se déroulera à Shanghai dans deux semaines.