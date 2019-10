Pieter Devos réédite sa victoire de 2017 au Grand Prix de Barcelone

Pieter Devos, une victoire dans la défaite - Equitation - 23/06/2019 Pieter Devos et Claire Z ont dû se contenter de la 9è place au Grand Prix de Cascais, Portugal, comptant pour le Global Champion’s Tour, le plus prestigieux et le plus richement doté des circuits. Dans la "défaite" (une défaite relative puisque notre N1 belge s’était tout de même qualifié pour le barrage, après un parcours sans faute), Pieter accueillait une bonne nouvelle : il reprend la tête du classement provisoire du GCT. Autre cavalier belge en forme : Niels Bruynseels, sur Utamaro, se classait 5è, après un nouveau parcours sans-fautes au barrage, mais avec un chrono un peu moins rapide que celui de 4 autres concurrents. Les cavaliers belges sont souvent à l’honneur ces derniers temps, pourvu que cela dure ! Prochain GP du Global Champion’s Tour la semaine prochaine à Monaco.