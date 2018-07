Pieter Devos et Olivier Philippaerts assurent le spectacle à Berlin

Pieter Devos et Olivier Philippaerts ont tenu les rôles principaux lors de la 12ème épreuve de la Global Champions League (GCL), samedi, au jumping de Berlin. Ils ont ainsi permis à leurs équipes respectives, Saint-Tropez Pirates et London Knights, de se classer aux deux premières places.

Les Saint-Tropez Pirates, composés de l'Australienne Edwina Tops-Alexander (sur California) et du champion de Belgique indoor Pieter Devos, sont les seuls à avoir réussi à chaque fois le sans-faute. Devos a disputé la première manche en selle sur Apart et la seconde sur Claire Z.

Olivier Philippaerts, sur Legend of Love, a également réussi deux parcours parfaits, mais son équipier suisse Martin Fuchs, sur Clooney 51, a écopé de 4 points de pénalité. Les London Knights terminent donc deuxièmes. Ils conservent néanmoins la tête du général.