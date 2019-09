Pieter Devos deuxième du Global Champions Tour à New York

Seul un petit point séparait Pieter Devos du Britannique Ben Maher au moment de débuter cette 18e et dernière épreuve du Global Champions Tour samedi à New York. Le cavalier belge, 7e du Grand Prix, a finalement dû céder la tête à Maher, vainqueur pour la deuxième année de rang. La Global Champions League a elle été remportée par les London Knights où évoluent, entre autres, Gudrun Patteet, Nicola et Olivier Philippaerts.

Maher n'a laissé aucune chance à Devos en s'imposant dans le Grand Prix sur Explosion W. En selle sur sa jument de 11 ans, Claire Z, Pieter Devos a pris la 7e place du jour mais termine tout de même 2e du classement final, devant les Allemands Daniel Deusser et Marcus Ehning. Avec Niels Bruynseels (7e) et Jos Verlooy (9e), deux autres Belges ponctuent cette prestigieuse compétition dans le top-10.

"Je suis fier de terminer deuxième derrière l'un des meilleurs couples", a déclaré Devos cité par l'organisation. "Je suis aussi fier de mes chevaux et de ce qu'ils ont accompli pour moi. Ils ont fait un travail extraordinaire et je les remercie. Cela a été du très beau sport durant toute la saison, pas seulement ce weekend. Je veux aussi féliciter Ben et Daniel, ils ont fait un job incroyable", a ajouté celui qui a disputé aussi cette saison une finale de Coupe du monde et remporté la médaille d'or par équipe des Championnats d'Europe à Rotterdam.

Maher, lauréat final, n'a pas manqué de souligner la régularité du Belge. "Il s'est battu jusqu'au bout. Je suis persuadé qu'il reviendra plus fort."