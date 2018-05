Philippaerts deuxième du Grand Prix, mais vainqueur avec les London Knights à Madrid

Les London Knights, avec entre autres Nicola Philippaerts, ont remporté la quatrième manche de la Global Champions League (GCL), samedi à Madrid. Ils possèdent désormais une avance de 16 points sur leurs premiers poursuivants au classement général.

Avant cette manche espagnole, les London Knights occupaient la 1ère place ex-aequo avec Vakenswaard United. Lors de cette 4e manche, ils ont cependant pu compter sur deux sans faute pour faire la différence. Celui de Nicola Phillipaerts en selle sur H&M Harley van den Bisschop, et celui du Britannique Ben Maher sur Explosion W. La victoire leur est donc revenue avec 4 pénalités et un temps de 139.50 secondes. Valkenswaard United a réalisé une contre-performance et une mauvaise opération avec 20 points de pénalité et une huitième place.

Dans la soirée, Phillipaerts, 24 ans, a pris la 2e place du barrage à dix du Grand Prix de Madrid, 4e épreuve du Global Champions Tour (GCT), toujours avec H&M Harley van den Bisschop. Il a été battu de 2 secondes par l'Anglais Ben Maher (Explosion) et partage sa deuxième place avec l'Espagnol Eduardo Alvarez Aznar (Rokfeller). Pieter Devos, avec Espoir, a pris la 4e place.

Philippaerts empoche 52.500 euros, Devos 30.000, et Maher 100.000.

Au général, Maher, 35 ans, grimpe à la 2e place derrière l'Écossais Scott Brash. Devos est 5e devant Grégory Wathelet. Nicola Philippaerts est 10e.

- Les résultats

5* GCL 1m60

1. London Knights 4 pénalités/139.50 s

Nicola Philippaerts/H&M Harley van den Bisschop

2. Rome Gladiators 5/150.13

3. Shangaï Swans 8/139.61

4. Berlin Eagles 9/150.86

5. Saint-Tropez Pirates 16/139.84

Pieter Devos/Espoir et Apart

...

9. Montreal Diamonds 20/139.90

Jos Verlooy/Igor

13. Paris Panthers 24/144.77

Gregory Wathelet/Eldorado vh Vijverhof

16. Monaco Aces 28/137.30

Jérôme Guery/Kel'Star du Vingt Ponts

17. Prague Lions 33/143.88

Niels Bruynseels/Gancia de Muze

19. Hamburg Giants 45/147.38

Cindy Van der Straeten/Calvia et Catalina

Classement après 4 épreuves de la Global Champions League

1. London Knights (Olivier et Nicola Philippaerts) 92 points

2. Valkenswaard United 76

3. Berlin Eagles 65

4. Prague Lions (Niels Bruynseels) 61

5. Doha fursan Qatar 58

6. Rome Gladiators (Constant Van Paesschen) 57

...

8. Monaco Aces (Jérôme Guery) 55

8. Paris Panthers (Gregory Wathelet) 55

11. Saint-Tropez Pirates (Pieter Devos) 52

17. Cannes Stars (Karel Cox) 28

18. Hamburg Giants (Cindy Van der Straeten) 20

Barême A - 1m60 avec barrage, Madrid:

1. Ben Maher (Ang/Explosion) 0-37.73

2. Nicola Philippaerts (Bel/Harley) 0-39.79

2. Eduardo Alvarez Aznar (Esp/Rokfeller) 0-39.79

4. Pieter Devos (Bel/Espoir) 0-40.54

5. Scott Brash (G-B/Ursula XII) 0-40.77

(après barrage)

Classement après 4 épreuves du Global Champions Tour Jumping

1. Scott Brash (Ang) 131 points

2. Ben Maher (Ang) 103

3. Edwina Tops-Alexander (Aus) 100

4. Daniel Deusser (All) 96

5. Pieter Devos (Bel) 93

6. Gregory Wathelet (Bel) 71

...

10. Nicola Philippaerts (Bel) 59

13. Jérôme Guery (Bel) 56

18. Jos Verlooy (Bel) 49

39. Niels Bruynseels (Bel) 25