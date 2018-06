Olivier Philippaerts renforce sa place de leader en GCL avec les London Knights

Olivier Philippaerts et les London Knights ont décroché la deuxième place de la sixième épreuve de la Global Champions League (GCL) à Saint-Tropez samedi. L'équipe renforce ainsi sa place de leader du classement général.

Les Shangaï Swans avec le Brésilien Pedro Veniss et l'Allemand Daniel Deusser, avec l'écurie belge Stephex Stables, était la seule équipe qui a terminé les deux tours avec un sans-faute pour remporter l'épreuve.

Les London Knights, avec le Britannique Ben Maher/Winning Good et notre compatriote Olivier Philippaerts avec H&M Legend of Love ont terminé avec 8 points de penalité, repartis entre les deux duos. De cette manière, ils ont assuré la deuxième place mais ont aussi augmenté leur avance au général sur Valkenswaard United, cinquième samedi.

Les Cannes Stars avec Karel Cox/Dublin van Overis et les Saint-Tropez Pirates avec Pieter Devos/Espoir en Apart ont terminé respectivement à la 6e et 7e place.