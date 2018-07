Olivier Philippaerts remporte le jumping CSI de Berlin

Olivier Philippaerts s'est imposé dans le CSI de Berlin, manche du Global Champions Tour, disputé ce vendredi dans la capitale allemande. Notre compatriote s'est montré le plus rapide dans l'épreuve de Barème-A 1m50.



Sur Legend of Love, il a bouclé son parcours sans faute et en 64.26. Ce qui lui a permis de devancer de plus d'une seconde le Suédois Peder Fredricson (Hansson) et l'Allemand Felix Hassmann (Balzaci).



Pieter Devos (Apart) s'est classé 9e, Constant Van Paesschen (Jilbert) 17e, Niels Bruynseels (Delux) 22e et Karel Cox (Evert) 40e. Une deuxième épreuve (Barème-A 1m45 en 2 phases) a également été disputée et c'est Constant Van Paesschen (Vendetta Treize) qui a décroché le meilleur résultat belge avec une 4e place.

Barème-A 1m50 au temps - 1e tour Global Champions League:

1. Olivier Philippaerts (Bel/Legend of Love) 0-64.26

2. Peder Fredricson (Suè/Hansson) 0-65.47

3. Felix Hassmann (All/Balzaci) 0-65.62

4. Daniel Bluman (Isr/Bacara) 0-66.01

5. Wout-Jan van der Schans (P-B/Capetown) 0-69.44

...

9. Pieter Devos (Bel/Apart) 0-72.99

17. Constant Van Paesschen (Bel/Jilbert) 0-75.85

22. Niels Bruynseels (Bel/Delux) 4-69.32

42. Karel Cox (Bel/Evert) 9-77.44

Barème-A 1m45 en 2 phases:

1. Emanuele Gaudiano (Ita/Caspar) 0-27.74

2. Michael Jung (All/Chelsea) 0-27.83

3. Martin Fuchs (Sui/Chica) 0-28.55

4. Constant Van Paesschen (Bel/Vendetta Treize) 0-29.29

5. Felix Hassmann (All/Balance) 0-30.20

...

14. Niels Bruynseels (Cas de Liberté) 0-35.70

34. Olivier Philippaerts (Bel/Extra) 4-45.89

49. Karel Cox (Bel/Cascor) 4-49.50

50. Pieter Devos (Bel/Claire) 5-52.77