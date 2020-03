Nicola Philippaerts 2e du Grand Prix à Doha, Jérôme Guéry, 3e

L'Allemand Daniel Deusser avec Killer Queen a remporté le Grand Prix d'équitation de Doha, disputé dans le cadre de la première des huit étapes du Global Champions Tour de la saison, samedi au Qatar.



Les Belges ont réussi un tir groupé dans le top 5 avec la deuxième place (44.08) de Nicola Philippaerts (Katanga), la 3e de Jérôme Guery avec Quel Homme de Hus (46.27) et la 5e de Niels Bruynseels (Delux) (44.31). Les sept combinaisons en barrage ont toutes réussi un nouveau parcours sans faute.



Killer Queen de Daniel Deusser s'est montré le plus rapide (42.54). Jos Verlooy, en selle sur Fabregas, a terminé 8e (1-78.06), privé de barrage juste pour un dépassement de temps, Olivier Philippaerts (H&M Extra) 14e (4-76.78), Wilm Vermeir (IQ) 16e (4-77.65), Gilles Thomas (Calleryama) 20e (8-75.92) et Grégory Wathelet (Picobello) 25e (12-74.97).