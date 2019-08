Michèle George, de l'or paralympique au bronze européen

Des médailles d’or, en Para-Dressage, elle en a gagné 5 (3 aux Jeux, 2 aux Mondiaux), et 2 d’argent. Toutes avec son célèbre Rainman. Ici, Michèle George se "contentera" du bronze, avec Best of 8, son tout nouveau cheval.

"Il y a encore 8 semaines, j’étais à pieds. Puis j’ai acheté cette jument de 9 ans et nous sommes tombées amoureuses l’une de l’autre." Une reprise de dressage, après seulement 8 semaines de travail, ça parait impensable. Alors, un podium, c’est fantastique.

"C’est surtout de bon augure pour les prochains Jeux, et je vous promets que nous y ferons un résultat. Elle est pleine de potentiel cette jument, et dès que moi je serai capable de le lui faire exprimer, ça va faire des étincelles."

Cette médaille de la locomotive du Para-Dressage belge, glanée dans une ambiance d’équipe enthousiaste, chaleureuse et émue, est donc la 3è pour la Belgique. Sur quatre participants, c’est excellent.

"En inter-équipe, nous ferons mal, à Tokyo, je vous le garanti. Et quel plaisir de faire partie de cette équipe talentueuse et familiale", ajoute Michèle, avant d’afficher ce sourire qui est une de ses marques de fabrique et d’arborer la paume de son gant gauche et son célèbre smiley.