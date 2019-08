Médaille d'or à l'Euro et qualif de l'équipe belge de jumping pour Tokyo

La Belgique, avec Pieter Devos, Jos Verlooy, Jérôme Guery et Gregory Wathelet, a remporté pour la première fois de son histoire le titre de championne d'Europe par équipes vendredi à Rotterdam (Pays-Bas) et valide son ticket pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Mal partis après la chasse (8e place), les Belges ont été impériaux sur les deux tours jeudi et vendredi, pour s'imposer avec 12,07 points, devant l'Allemagne (16,22) et la Grande-Bretagne (21,41). Verlooy (révélation du championnat), Guéry et Wathelet ont réalisé un sans faute ce vendredi.

Les trois tickets en jeu à Rotterdam pour les JO-2020 reviennent à la Belgique, à la Grande-Bretagne et à la France, 4e, puisque l'Allemagne était déjà assurée de voir Tokyo en juillet 2020, grâce à sa troisième place aux Jeux équestres mondiaux il y a un an.

Wathelet, auteur d'un sans faute jeudi et vendredi, occupe la 2e place provisoire de l'épreuve individuelle avec 1,68 point, et partira à la quête d'un doublé doré, premier rival du Britannique Ben Maher presque parfait entre la chasse et les deux premiers tours (0,62 pt).