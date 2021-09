Ludo Philippaerts : un palmarès inégalé, un come-back pour le plaisir, quatre fils pour reprendre le flambeau

Pour les plus jeunes, le nom Philippaerts évoque peut-être les deux cavaliers internationaux Nicola et Olivier, récemment médaillés de bronze aux Championnats d’Europe par équipe. Mais le plus célèbre, le plus titré, c’est leur père : Ludo. Le Limbourgeois possède le palmarès le plus étoffé des cavaliers belges.

28 avril 2015 : "Aujourd’hui, il est temps de définitivement tourner la page, transmettre le flambeau, et mettre un terme à ma carrière de sportif de haut niveau". C’était il y a 6 ans. En mauvaise santé parce que trop lourd, traumatisé par une lourde chute, mais surtout pleinement investi dans la jeune carrière de ses deux fils aînés, Ludo Philippaerts mettait un terme à une carrière longue de trente ans et riche d’un palmarès impressionnant. Entre autres : 4 participations olympiques, dont deux quatrièmes places, un titre de vice-champion d’Europe, 14 phases finale de coupe du Monde, 130 sélections internationales dont 10 victoires en Coupe des Nations, sans oublier le record de titres nationaux : six.

Carrière terminée, donc ? Pas si sûr ! Le Limbourgeois avait des fourmis dans les… mains, à 58 ans il a remis les pieds dans les bottes et les fesses sur la selle.

"Plus je monte plus je me rends compte que ça me manquait" glisse-t-il directement.

Un des secrets de ce come-back apparemment déjà réussi : 38 kgs ! C’est ce qu’il a perdu !

"Je n’étais vraiment pas bien avant. J’ai subi une intervention chirurgicale et ai perdu 38 kgs. Maintenant, je me lève plein d’énergie, je monte, je m’entraîne avec plaisir, ma vie a complètement changé".

Véronique, l’épouse de Ludo, se dit ravie aussi : "On est tous heureux pour lui. Il adore monter. Après trente ans à cheval, arrêter comme ça pendant 6 ans, c’était trop, il ne faisait plus rien. Il est plus heureux aujourd’hui".

Même enthousiasme du côté des quatre fils : Anthony, Nicola, Thibault et Olivier, tous s’inquiétaient de l’inactivité du paternel, aucun n’a été surpris par ses progrès rapides.

Nicola précise :"Au début, c’était juste monter un peu, puis sauter à nouveau. Ensuite il a fait des parcours à 1M30, et ça allait bien. Ça ne m’étonne pas, avec l’expérience qu’il a ? ! On voit qu’il prend du plaisir, c’est sympa. Et je me réjouis qu’on se retrouve en concours ensemble peut-être ? !" Une chose est sûre, ce n’est pas avec les gains aux concours que ce véritable chef d’entreprise rentrera les fonds nécessaires pour faire tourner l’affaire familiale.

Et d’ailleurs jusqu’à quel niveau veut-il revenir ?"Mon seul objectif est de m’amuser. Et si l’un ou l’autre de mes chevaux arrive à un niveau international, je le donnerai à un de mes fils. Moi, je n’ai plus rien à prouver, même si je fais deux barres, je sors de piste, c’est le sport, pas de problème de fierté, voilà !".

Qu’importe ! D’ailleurs lorsqu’on lui demande de quoi il est le plus fier dans sa belle et longue carrière, la réponse fuse :"Mes quatre enfants et leur carrière. Dernièrement ils ont tous quatre pris une médaille européenne, c’est pas mal ! Le chemin derrière nous est déjà long, et ça nous réussit bien".

C’est vrai qu’à côté de sa propre réussite, l’ancien N2 mondial a toujours veillé à construire celle de ses garçons, à commencer par les jumeaux Olivier et Nicola, aujourd’hui membres de notre équipe nationale. Thibault et Anthony suivront, Ludo a bien transmis le flambeau.