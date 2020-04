Les sportifs se confi(n)ent : François Mathy Jr rend hommage au personnel médical

En cette période de confinement pour de nombreux pays d’Europe et du monde entier, nous avons demandé à différents sportifs de nous raconter leur ressenti sur la situation, mais aussi de nous montrer leur façon de garder la forme.

François Mathy Jr a bien conscience que les retombées (pourtant importantes) qui touchent son domaine ne sont pas les plus importantes : "Le secteur équestre comme beaucoup d’autres secteurs va souffrir beaucoup de cette crise. Mais actuellement, les personnes à qui on doit le plus penser c’est le corps médical qui prend beaucoup de risques pour nous. A nous de prendre nos responsabilités pour qu’ils aient le moins de travail possible."

Malgré la situation compliquée, François a décidé de se projeter vers des jours plus heureux : "On peut se réjouir d’une chose c’est qu’à un moment tout ça sera derrière nous. On pourra alors faire un grand barbecue en famille. Avec les grands-parents, les parents et les enfants réunis. Certaines personnes sont isolées, je pense à maman qui est dans le cas… Je souhaite à tout le monde une seule chose c’est de rester en bonne santé, bon courage !"

En attendant, François Mathy Jr continue à s’occuper de ses chevaux, car eux ne peuvent pas être confinés.