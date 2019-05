Le métier insolite de Gaëlle Gernay... entraîneur de chevaux: "Si un cheval n'a pas le moral, il ne va pas bien courir !"

Dans le monde du sport, comme dans la "vraie" vie d'ailleurs, il y a des métiers méconnus, insolites, étonnants, intrigants. Savez-vous par exemple que les chevaux de course ont tous un... entraîneur ?

Gaëlle Gernay est une jeune femme de 27 ans, originaire du petit village hennuyer de Forest, dans l’entité de Frasnes-lez-Anvaing. On la croise souvent lors des courses organisées sur l’Hippodrome de Wallonie, à Ghlin. Une ex-jockey devenue, justement, entraîneur de chevaux ! Au Haras du Tribury, à Renaix, elle gère les entraînements de quatorze chevaux de compétition, tous spécialistes du galop. C'est là, sur une superbe piste en sable de 900 mètres, que Samuël Grulois l'a rencontrée. Et il a pu constater qu'on ne pouvait faire un cheval de course avec un baudet!

Gaëlle, entraîner un cheval, c’est comme entraîner… un humain ?

" Oui ! On entraîne le cheval, on fait en sorte qu’il soit prêt pour sa course, qu’il soit en ordre physiquement, qu’il ait le moins de blessures possible, comme chaque sportif finalement… Nous, les entraîneurs, on s’occupe uniquement de l’entraînement du cheval. C’est lui notre athlète. On doit faire en sorte qu’il soit en forme. Le jockey, il gère de son côté sa condition physique et sa technique. Mais le jour de la course, c’est mon rôle, en tant qu’entraîneur, de dire au jockey qu’il montera tel cheval et de le guider sur la façon de mener sa monture. "

En fait, le jockey s’entraîne rarement, voire jamais, avec le cheval qu’il risque de monter en course ?

" Rarement, en effet. Les gens qui montent dans mon haras tous les matins sont des cavaliers d’entraînement, des sparrings-partners qui se contentent donc de monter le cheval en matinée, de le soigner, de le chouchouter et de… l’aimer. Ils ont moins l’esprit de compétition. Si un animal n’a pas le moral, et c’est vraiment ce qu’on dit dans le milieu hippique, il ne va pas bien courir. "

En quoi consiste vos entraînements ?

" On fait d’abord toujours un bon échauffement, une séance de pas de trot, un gentil premier galop avant un deuxième galop plus poussé, l’équivalent d’un travail cardio chez les athlètes humains. Le cheval doit pouvoir mettre du gaz, comme dans le sport automobile. Et puis, il y aussi l’aspect technique. Sur le bord de la piste, j’observe la foulée du cheval, ce qu’on appelle dans le jargon son action. Je compare aussi les chevaux entre eux pour repérer les plus rapides, voir lequel est bien, lequel est moins bien. Je regarde si l’état général du cheval, s’il a bon œil, s’il est bien vif, s’il est joyeux. Et je gère aussi l’après-course : un cheval qui a du mal à récupérer, c’est un cheval qui n’est pas en forme. Je dois tenir compte de tous ces aspects. "

Vous entraînez toujours le matin ?

" On n’entraîne jamais l’après-midi ! Premièrement parce que la qualité de l’air est meilleure en matinée. Deuxièmement parce qu’on veut donner une structure aux chevaux. Ils savent qu’il y a entraînement le matin et ils savent qu’ils feront la sieste l’après-midi. D’ailleurs, l’écurie est toujours très calme à ce moment-là. Les chevaux de course sont des animaux très très stressés. C’est pour cela qu’ils ont besoin d’une routine. Ça les rassure. "

Un entraîneur qui doit corriger un athlète lui parle, lui explique. Pour vous, en revanche, c’est beaucoup plus compliqué de faire passer un message à votre cheval, non ?

" Ah évidemment, le cheval ne parle pas et ne peut pas dire quand ça ne va pas ! C’est à nous de le sentir. Quand on voit qu’il n’est pas bien, il faut prendre sa température pour voir s’il n’est pas malade. Un cheval va toujours essayer de cacher son souci. C’est son instinct de ne pas se montrer faible pour ne pas devenir une proie envers les autres animaux. Il va donc cacher sa maladie ! "

Ça paie bien le métier d’entraîneur de cheval ?

" Après chaque course, les cinq premiers gagnent de l’argent. Et nous, en tant qu’entraîneurs, on touche 10% de la somme que le cheval a rapportée. En Belgique, où les prix sont très bas, ça ne nous fait pas beaucoup d’argent. Par contre, en France, c’est déjà mieux. "

Question souvent taboue : y a-t-il du dopage dans le milieu hippique ?

" Ça arrive. Assez fréquemment d’ailleurs. A la fin d’une compétition, le gagnant doit souvent passer au contrôle antidopage. Le jockey parfois, le cheval toujours. Les contrôles sont urinaires et sanguins. "