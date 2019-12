Laurence Roos reçoit un ticket individuel pour Tokyo - © CHARLY TRIBALLEAU - AFP

3 x personal best on the Dressage podium in Mechelen | FEI Dressage World Cup™ - 30/12/2019 Shining bright in Belgium, Emmelie Scholtens & Desperados N.O.P brought the heat to the FEI Dressage World Cup™ in a tight showdown. Delivering power, precision, and poise to the max the 7th leg in Mechelen saw the podium swept with 3 PBs and moved Emmelie Scholtens closer to the qualification zone for the finals in Las Vegas in April. ???? Emmelie Scholtens ???????? 85.075% ???? Maria Caetano ???????? 80.940 % ???? Juan Matute Guimón ???????? 80.510 % ▶▶ Subscribe to our YouTube channel & hit the bell! ???? ▶▶ http://go.fei.org/YouTube ▶▶ Exclusive videos on #FEItv: http://www.feitv.org Instagram: http://fei.org/instagram Facebook: http://fei.org/facebook Twitter: http://fei.org/twitter