L'équipe belge de Para-dressage sera à Tokyo: "On devait être présents aux J.O"

Le Belgique alignera une équipe de Para-dressage aux Jeux paralympiques de 2020. En décrochant une très jolie 2è place à Genemuiden aux Pays-Bas, Michèle George, Manon Claeys, Ciska Vermeulen et Evelyn Vanloveren ont consolidé la place de notre pays au classement mondial et donc officiellement validé le ticket paralympique pour Tokyo.

Le sélectionneur national Walter Van Haegenborgh emmènera donc quatre cavalièr(e)s aux prochains Jeux, avec des espoirs réels de médailles, tant en individuel qu’en équipe. Les places seront chères, puisque 6 Candidats (5 femmes et 1 homme) ont participé à la campagne qualificative. Ce n’est pas la première fois que notre petit pays parvient à qualifier une équipe de Para-dressage aux Jeux paralympiques : à Londres 2012 et Rio 2016 c’était déjà le cas, mais c’est la première fois que la sélection sera aussi serrée et les espoirs aussi élevés. En 2012 et 2016, Michèle George avait décroché trois médailles d’or et une d’argent, pour 2020, elle ne sera pas la seule chance de podium pour le Belgique.

"On devait être présent à Tokyo", a réagi Wendy Laeremans. "Avec ce rendez-vous des J.O, l'année 2020 pourrait être une très belle année. Nous serions déçus si nous ne revenons pas avec une médaille."