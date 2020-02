Jumping : Pieter Devos, les raisons du succès

N1 belge incontesté, 2e du Global Champion’s Tour 2019, N6 mondial depuis un an, qualifié pour la finale de la Coupe du Monde 2020, Champion d’Europe par équipe, Pieter Devos peut savourer son sacre.

" Depuis plus d’un an je suis dans le top 10 mondial. Si on m’avait prédit cela, il y a cinq ans, je n’y aurais pas tout à fait cru ".

Cette réussite, à 34 ans, il a fallu la construire, patiemment. Devos n’est pas né dans le milieu équestre, n’avait pas de parents fortunés, n’a toujours ni sponsor ni chevaux de propriétaire.

Un des ingrédients du succès, à côté de son talent bien sûr, c’est la relation particulière qu’il entretient avec ses " partenaires ".

" Mon petit secret c’est que j’essaye que mes chevaux soient heureux de ce qu’ils font. J’essaye de sentir ce qu’ils ressentent, ce qu’ils aiment, comment ils veulent faire. Et j’essaye de leur faire comprendre ce que j’attends d’eux. On crée une alliance. Aujourd’hui, je peux dire que mes quatre chevaux de tête sont prêts à aller dans le mur pour moi. Et ça, c‘est un sentiment incroyable ".

Mais la raison principale de sa réussite la voici : Espoir, Apart, Claire Z ou encore Jade. Quand la plupart des cavaliers disposent d’un seul cheval de tête, Pieter en possède 3 ou 4. Cela lui permet d’être en concours chaque semaine, 48 semaines par an, et donc de gagner de l’argent, tout en soignant son ranking.

" Avoir plusieurs chevaux de tête me permet de ne jamais en mettre aucun dans le rouge. Je peux faire une rotation, parce que j’ai plusieurs options. Mais ça, c’est une situation qu’on a créée nous-mêmes, en investissant beaucoup, il y a plusieurs années, pour disposer de nombreux chevaux et de grandes infrastructures ".

Au total, en comptant les poulains et les mères, il possède 120 chevaux, dont 40 pour le sport. 12 collaborateurs dont 3 cavalières professionnelles sont à son service. Et surtout il s’appuie sur Caroline : épouse, maman, et cavalière. En plus de diriger les écuries et de gérer le commerce des chevaux, ce qui constitue une autre source de revenus, c’est elle qui prépare les jeunes montures prometteuses.

Mais pour mettre en selle une telle écurie, Pieter le cavalier a été soutenu par Devos l’homme d’affaires. A Bekkevoort, près de Louvain, la petite entreprise créée par ses parents il y a 36 ans occupe aujourd’hui 180 hectares et emploie 45 personnes. Devos Group est devenu leader dans la production et le commerce de fruits. Notre homme, diplômé en marketing, y est actionnaire et Directeur commercial.

" Sur les dix dernières années, la Société a connu une évolution très positive. Et je suis très fier de cette réussite, qui est une réussite familiale. On a tous travaillé dur pour y arriver. Le travail pour la Société, c’est aussi une passion pour moi. Mais ma passion N1, ça reste bien sûr le cheval. Le cheval, c’est toute ma vie ".

La famille aussi. Réunis sur leurs terres, les Devos forment un clan, déterminé, efficace, uni et chaleureux. Entre ses incessants voyages à l’étranger, Pieter vient y recharger ses accus. Mais pas de miracle, il n’y a que sept jours sur la semaine !

" Je suis un homme de famille, et je suis fou de mes enfants. Mais avec la double vie que je mène, je rate pas mal de (bons) moments de la vie, notamment avec eux. Je dois reconnaître que c’est parfois difficile ".

Ce rythme-là, il sait que sa santé ne l’y autorisera pas indéfiniment. Il sait aussi qu’on le voit rarement détendu. Qu’importe !

" C’est ma vie, et je l’aime. J’ai besoin de bouger tout le temps, d’avoir des challenges, et même de la pression. Je ne tiendrai pas un tel rythme de nombreuses années encore mais pour le moment, je suis jeune, ça va, et j’espère continuer quelque temps, pour encore améliorer mes résultats ".

A commencer peut-être par une médaille aux Jeux olympiques ; Pieter Devos se trouve dans les conditions idéales pour bien les préparer.