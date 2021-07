Jumping : Pieter Devos deuxième au Grand Prix de Valkenswaard

Pieter Devos a terminé à la deuxième place du Grand Prix de jumping cinq étoiles de Valkenswaard aux Pays-Bas dimanche. Avec sa jument Claire, il a réalisé un parcours sans faute mais a été deux secondes plus lent que l'Écossais Scott Brash et son cheval belge Hello Jefferson. Le Brésilien Luiz Francisco de Azvedo s'est classé troisième avec My Way.

Devos était le seul cavalier belge dans le barrage disputé à douze. Jos Verlooy, avec Luciano, a lui terminé 14e tandis que Jordy Van Massenhove, avec Gaga, s'est classé 32e.