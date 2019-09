JUMPING : encore deux " premières " pour la Belgique

Décidément, la Belgique équestre franchit tous les obstacles depuis quelques temps. Il y a eu, fin août, la qualification de notre équipe pour les Jeux de Tokyo 2020, la médaille d’Or en équipe à l’ Euro de Rotterdam, celle de Bronze de Jos Verlooy en individuel, et la victoire de Niels Bruynseels au GP 5* de Bruxelles début sptembre.

Hier, et pour la toute première fois de son histoire, notre petit pays a remporté la manche canadienne de la Coupe des Nations, à Spruce Meadows. Aussi prestigieuse et richement dotée qu’Aix-La-Chapelle en Europe. Olivier Philippaerts, François Mathy Jr, Pieter Clemens et Yves Vanderhasselt composait l’équipe belge.

Autre " Première " : 12 cavaliers belges dans le top 100 mondial. Pieter Devos (7) et Niels Bruynseels (10), dans le top 10. Ajoutons Jos Verlooy (16), Grégory Wathelet (24), Nicola Philippaerts (27) et son frère Olivier (30), ça en fait 6 dans le top 30. Avec Jérôme Guéry, Gudrun Pateet, Karel Cox, Dominique Hendrickx , Pieter Clemens et François Mathy Jr, le compte y est : 12 dans le top cent, historique !