Jumping de Valkenswaard : Gregory Wathelet remporte le Grand Prix

Gregory Wathelet, sur Nevados S, a remporté le Grand Prix du Jumping de Valkenswaard samedi aux Pays-Bas.

Gregory Wathelet, vainqueur en 44.62, a devancé le Britannique Scott Brash (45.72) et le Néerlandais Bart Bles (48.47).

Pieter Devos (Claire Z) a pris la 9e place.

"Je suis très heureux et mon cheval a bien sauté", déclare Gregory Wathelet. "Je savais que le barrage allait être très rapide, alors j'ai pris quelques risques et heureusement, Nevados a joué le jeu. Je sais que mon cheval est assez rapide et dans les virages à gauche, je peux prendre des risques. C'était ma journée aujourd'hui".