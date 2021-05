Jumping CSI de Saint-Tropez : Philippaerts, Bruynseels et Devos s'illustrent aussi en vue de Tokyo

Au lendemain des belles prestations de Jérôme Guéry et Gregory Wathelet à Rome, où la Belgique a remporté la Coupe des Nations, Nicola Philippaerts, Niels Bruynseels et Pieter Devos ont aussi réalisé de performances de premier plan lors de la manche de Global Champions League, samedi à Saint-Tropez. Les cinq combinaisons sont toutes candidates aux quatre places belges (trois titulaires et un remplaçant) pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo.

Le sélectionneur national dispose non seulement de quatre duos prêts mais qui semblent pouvoir se mêler à la lutte pour les médailles, au regard des performances signées à Rome et Saint-Tropez. D'autant plus qu'il faut ajouter le champion de Belgique Jos Verlooy.

Nicola Philippaerts, sur Katanga v/h Dingeshof, a signé deux parcours sans faute pour permettre à son équipe des London Knights de prendre la troisième place. Niels Bruynseels a lui aussi signé un parcours sans faute, lors du 2e round, pour faire progresser son équipe des Prague Lions de la 12e à la 4e place. La victoire du jour est revenue à Valkenswaard United.

Au général, Valkenswaard United est désormais 2e avec 77 points, trois longueurs derrière les Shanghai Swans. Les London Knights sont quatrièmes (49) et les Prague Lions dixièmes (40).

La suite du programme a vu Pieter Devos (Claire Z) prendre la 6e place du Grand Prix (1m60) du rendez-vous tropézien. Devos, seul Belge à avoir intégré les barrages à six, a terminé avec 4 points de pénalité dans un temps de 36.89. La victoire est revenue au Suédois Peder Fredricsson (Catch me Not S).

Au classement général, Fredricson reprend la tête à Scott Brash avec 96 points. Niels Bruynseels est 7e et meilleur Belge avec 57 points, juste devant Devos qui totalise 55 points.