Jos Verlooy obtient la médaille de Bronze en jumping à Rotterdam

A 23 ans, Jos Verlooy grimpe sur le podium européen aux côtés de stars du jumping tels Martin Fuchs (1er, Suisse, Clooney 51) et Ben Maher (2è, Britannique, Explosion W).

Pourtant, le gamin de Grobbendonk arrivait à Rotterdam sur la pointe des pieds, bénéficiant du forfait de Nicolas Philippaerts, et avec peu d’expérience du haut niveau. Lors des trois premières épreuves (mercredi, jeudi et vendredi) comptant à la fois pour le classement individuel et surtout l’inter-équipe, Verlooy s’était déjà fendu de 3 parcours sans-faute, meilleure des quatre performances belges. Tout timide à notre micro il déclarait "Je ne fais que mon boulot, c’est pour cela que je suis ici, mais c’est surtout mon cheval qui a été extraordinaire. Je suis 2e au classement individuel, mais c’est surtout en équipe que j’espère qu’on va faire une médaille". Quelques minutes plus tard, Jérome Guéry et Grégory Wathelet terminaient le travail. La Belgique se qualifiait pour Tokyo tout en décrochant l’or européen, une première pour notre pays.

Dans les deux manches de ce dimanche, Jos Verlooy et Igor reculaient d’une place mais résistaient au reste de la cavalerie européenne pour prendre la 3e place finale et….signer un petit exploit.