Joli succès pour Gregory Wathelet à Shanghai

Gregory Wathelet s'est imposé dans le CSI 5 étoiles de Shanghai, une des manches du Global Champion’s Tour. Notre compatriote et Corée ont devancé le Britannique Ben Maher (Explosion VV) et l'Allemand Daniel Deusser (Tobago Z).



Ils étaient 12 à se disputer la victoire après la première manche dont trois Belges. Niels Bruynseels (Cas de Liberté) et Jos Verlooy (Igor) avaient également réussi le sans-faute.



Wathelet et sa jument de 12 ans ont été les plus habiles (nouveau sans-faute) et surtout les plus rapides. Ils ont bouclé ce "jump-off" en 37 secondes et 91 centièmes. Mieux que les 38.55 de Maher et que les 39.11 de Deusser.



Verlooy s'est classé 9e 4 points de pénalité et un chrono de 42.26. Bruynseels n'a pas terminé cette finale et a pris la 12e place.