Grégory Wathelet : le régime sans selle

Les Insta Live RTBF Sport se poursuivent ce mercredi 27 mai avec Grégory Wathelet comme invité.

Le cavalier, vice-champion d'Europe de saut d'obstacles en 2015, et champion d'Europe par équipe en 2019 à Rotterdam (avec Pieter Devos, Jérôme Guéry et Jos Verlooy) a répondu aux questions de Sarah Mottard.

Grégory, tu es souvent à l’étranger, tu voyages beaucoup, ça te fait quoi de t'être retrouvé si longtemps chez toi ?

C'est un grand changement pour moi. Il a fallu adapter les entrainements en fonction des chevaux. Ils ne peuvent pas s’arrêter, être mis de côté comme on range une raquette. Donc, on continue et on diversifie. En dehors de cela, on fait aussi ce qu’on n'a pas le temps de faire d'habitude. Là, c'est l'effet positif du confinement.

Pour les chevaux, n'est-ce pas néfaste de rester si longtemps sans compétition ?

Pour les jeunes chevaux c'est ok, mais pour les plus vieux, c’est comme un athlète il faut trouver le juste milieu. Parfois on a un ou deux mois d’interruption entre des compétitions, ici on sait que ce sera plus long. Ils ne peuvent pas "rouiller" et il faudra se montrer prudent au moment de la reprise, pour minimiser le risque de blessures. Comme les êtres humains, les chevaux ont besoin de la compétition, c'est là qu'ils peuvent vraiment se remettre dans le rythme.

Par rapport au report des J.O. de Tokyo. Tu n'étais pas encore sûr d'être dans l'équipe, mais tu les considères toujours comme un objectif ?

Comme tout athlète, j’en rêve. J’ai déjà participé à Londres 2012, j'ai tout juste raté Rio 2016. Et j'ai envie de revire cette expérience. Aujourd'hui, on a une équipe très forte et on peut faire un résultat. C'est une génération dorée avec beaucoup de bons couples cavalier-cheval. Nous, on a des échéances toute l’année, donc on est prêt en permanence, on ne s'entraîne pas exclusivement en fonction d'un objectif. Ici, tout a été chamboulé, mais c'est comme ça pour tout le monde…

En ce qui concerne l'alimentation du cheval, ça se passe comment ? Il est suivi par quelqu'un ?

Le cheval est comme un athlète, vraiment comme un athlète de haut niveau. Il fait de l'ostéopathie, a son nutritionniste, va au spa, à la mer, se fait masser. C’est très poussé. Certains sont partisans de médecines douces aussi. Ce n'est pas mon cas, mais en fait tout le suivi classique d'un humain peut s'adapter au cheval aussi.

Si tu vas à Tokyo, ton cheval doit partir longtemps avant toi ?

C'est un long voyage pour Tokyo, ce n'est pas comme Londres où on pouvait arriver juste 3-4 jours avant. Ici, il était prévu qu'on parte d'abord une semaine en quarantaine en Europe, puis une semaine de quarantaine là-bas, au Japon, avant le début des Jeux. Nous on rejoint nos chevaux rapidement parce que on ne peut pas se permettre de les laisser seuls sur place. Donc, on était censé voler le lendemain de leur arrivée.

C'est difficile pour les chevaux ?

On voyage beaucoup sur une année, il n'est pas rare qu’un cheval prenne 3-4 fois avion. Ce n'est pas vraiment un problème, il y a parfois du stress mais ils ont l’habitude de voyager et sont dans un confort optimal. Parfois juste un peu de fatigue à l'arrivée ou de température différente à laquelle s'acclimater.

Tokyo, c'est clair que ça allait être humide et chaud, donc c’est un différent. Ils ont connu ça lors des Jeux de Pékin en 2008 (ndlr : les compétition d'équitation avaient lieu à Hong-Kong). Des examens avaient d'ailleurs été prévus au Sart Tilman à Liège, des tests grandeur nature dans un environnement comparable. Idem pour nous aussi. On devait passer des tests d'acclimatation à Louvain, normalement…

Ce report des Jeux peut changer quelque chose pour les chevaux ?

C'est comme pour les athlètes, là aussi. Un cheval peut risquer l’année de trop. Ou ne pas réussir à retrouver, en 2021, son pic de forme de 2020... A l'inverse, d'autres pourraient davantage monter en puissance ? Certains y perdront, d'autres y gagneront… Ça dépend du cheval…

La pandémie de Covid-19 est évidemment dramatique. Il n'y a pas de rentrée d'argent, et toujours autant de dépenses. Comment gérer cela ?

Je n’aime pas me plaindre. On est favorisé sur plein d’aspects. Je vois surtout la chance d’être chez soi et de pouvoir découvrir des choses du quotidien, rester en famille, etc. Moi j’ai une ferme, une écurie, donc je m’occupe de plein de choses. Ça change des avions et des hôtels. Après, oui économiquement c'est compliqué, j’ai une société à gérer avec des coûts mensuels qu’on ne peut pas diminuer. Il faut sortir les chevaux, les nourrir. Et il n’y a plus de compétition ni de commerce...

Mais le pire sera dans quelques mois. Dans quelles conditions tout cela va-t-il pouvoir reprendre ? Ce qui nous fait vivre, ce sont les compétitions 5 étoiles et je ne crois pas qu’il y aura encore quelque chose d'organisé en 2020… Avec les compétitions 4-5 étoiles, on peut gagner de l'argent. En dessous, ça coûte de l’argent. On verra la suite et l’évolution de la situation économique. C'est clair que plus rien ne sera comme avant, mais espérons que ce sera pour un mieux…

Avec le recul, quelle est la saveur de ce titre européen par équipe, à Rotterdam ?

Ce fut une victoire particulière, émouvante. J’ai connu l’ancienne et la nouvelle génération. J'étais un des jeunes, je deviens un des anciens. Il y a eu une transition difficile entre les deux. Mais depuis 2-3 ans, on a à nouveau une équipe très solide. Ici, on a été champion d’Europe, ce qui est une première pour la Belgique, donc c'est un sentiment fantastique. C’est le titre qui manquait à la Belgique et que je rêvais d’obtenir. Dans l'équipe, on est tous ensemble depuis des années et l’ambiance est top. On forme un bon groupe, d’une même génération, on se bat l’un pour l’autre.

La Belgique peut être considérée comme un fer de lance au niveau mondial ?

Oui, parce que il y a plusieurs individualités au niveau mondial. Moi je suis dans le top 30-40 mondial depuis longtemps. Là on est 6 ou 7, je ne suis plus seul ! Avec l'Irlande et les USA, la Belgique figure vraiment parmi les meilleurs. La chance, c’est que les cavaliers qui composent l'équipe sont jeunes, talentueux et avec une bonne structure derrière, donc ça peut durer.

Comment es-tu arrivé dans le monde de l'équitation ?

Simplement. Ma famille possédait une ferme agricole. Il y avait un poney. J’ai commencé à monter pour le plaisir, à monter dans les prairies, progressivement, la passion est née...

Je voudrais qu'on sorte de ce cliché de "sport pour riche". On n'était pas riches à la base, et on a réussi quand même. Le travail, le sérieux ça paie ! A l'âge de 10, 11, 12 ans, je passais des heures avec les chevaux. Ce sont beaucoup de sacrifices. Comme l’agriculture, c'est du 7 jours sur 7. J'ai fait beaucoup de concessions aussi dans ma vie privée. J’ai vraiment fait le max pour y arriver. Pour les cyclistes, les nageurs c'est pareil… On ne voit que le résultat final, mais il y a beaucoup de travail derrière. Une bonne éducation familiale, un bon suivi des parents, c'est essentiel.

La relation cavalier-cheval, c’est quelque chose de très fort ?

D'abord, il faut préciser que c'est toute une équipe, pas juste cheval-cavalier. Il y a le ou les grooms qui passent leurs journées avec les chevaux et les connaissent encore mieux que nous, les propriétaires, un peu plus distants mais importants aussi. Nous, on doit avoir une complicité avec notre cheval. Les chevaux se donnent pour leur cavalier car une complicité a été formée. C'est la qualité de la relation qui donne les meilleurs résultats. Pour amener un cheval à un GP, il doit avoir une dizaine d’années, et on commence le travail quand le cheval a...4 ans. Cela fait donc 6 ans de travail…

Comment vois-tu l'avenir, en terme d'objectifs ?

En ce qui concerne les J.O., il faut d'abord voir s'ils auront lieu ou pas… Rien n'est encore sûr. Dans notre sport, on a la chance d’avoir beaucoup d’objectifs : Coupe des Nations, Global Tour, Global League, championnats… Plein de choses. Des choses qui existaient, et dont on espère qu'elles existeront encore... Mon objectif est de me maintenir à un bon niveau le plus longtemps possible. Physiquement, c’est un sport exigeant aussi...