François Mathy Jr. sixième et meilleur Belge de l'épreuve de reprise à Grimaud

Les compétitions internationales de saut d'obstacles ont repris après l'interruption provoquée par le coronavirus par le concours 4 étoiles de Grimaud, au Golf de Saint-Tropez, jeudi. François Mathy Jr., sur Kinshasa de Goedereede, s'est classé sixième et premier Belge.

François Mathy Jr. et Kinshasa de Goedereede ont fini en 65.09, réussissant un sans-faute. L'Italien Filippo Marco Bologni, sur Quidich de la Chavée, s'est imposé avec un chrono de 61.64.

Gregory Wathelet, sur Sandero, et Jos Verlooy, sur Fabregas, ont terminé respectivement 21e et 22e avec une faute. Constant Van Paesschen avec Conenzo (9 points de pénalité/77.11) et Gudrun Patteet avec Sea Coast Pebbles Z (11/85.35) ont dû se contenter des 37e et 39e places.