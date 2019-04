François Mathy: de Montréal à Tokyo ?

Lui c’est Uno de la Roque, 11 ans, 650 kg, 1M86 au garot.

Et lui, François Mathy Junior, 48 ans, 100 kg, 1m96 au raz du crâne.

François Mathy: " Uno, c’est définitivement le plus grand cheval que j’aie jamais monté, c’est avec lui que je me suis qualifié pour Göteborg."

Mathy et Uno, qualifiés in extrémis, lors de la dernière manche qualificative, à Bordeaux, en février dernier. Figurer parmi les 35 meilleures paires mondiales, ce n’est que la 2è fois que le Liègeois se retrouve à pareille fête.

Son problème, un gabarit hors normes : 1m96 pour 100 kg, ça exige de son partenaire des qualités peu banales : grand et puissant bien sûr, mais aussi vif et intelligent.

Et pour le cavalier l’obligation de monter " léger ".

" Monter léger, ça signifie m’arranger pour qu’il ait l’impression que je ne pèse que 70 kg. Être très délicat avec les actions sur sa bouche, m’assoir le plus légèrement possible dans la selle,…."

Binôme idéal, succès au rendez-vous. Et pour François, 2019 pourrait bien être l'année ou jamais.

"Il faut bien prester à cette Coupe du Monde pour rester dans l’équipe nationale. Car après Göteborg, il y aura les championnats d’Europe, dernière chance pour la Belgique de se qualifier pour les JO ; il reste 3 places à prendre. Et les Jeux, c’est un rêve. Pour tous les sportifs, mais peut-être encore plus pour moi vu l’histoire familiale. "

Cavalier professionnel, c’est beaucoup d’obligations, de sacrifices, et de frustrations. Métier exigeant, mais métier-passion.

" Je sais quelle chance j’ai de pouvoir faire mon métier de passion ; et l’équitation reste ma passion."

Reste la famille : cruel dilemme pour certains, pas pour lui.

" Pour moi c’est quelque chose qui compte. J’ai deux filles de 10 et 12 ans, je vois la vitesse à laquelle elles grandissent, je ne souhaite pas rater ça, donc je m’arrange pour concilier la carrière et la famille ."

Petit détour par le salon familial, en compagnie d’ Alix et Elena, pour feuilleter les albums photos et s’amuser des aventures équestres du Petit François. " Incroyable, voir papa avec des cheveux, je ne me souvenais pas " dit l’une. " On savait qu’il était un très bon cavalier mais pas que ça avait commencé si jeune " ajoute l’autre.

" Mon grand-père et mon père m’ont vraiment mis le pied à l’étrier, comme on dit, et je n’aurais pas imaginé faire autre chose, même si j’aurais aimé pratiquer d’autres sports. Mais je ne regrette rien, on se réjouissait toute la semaine en attendant de partir en concours le week-end ."

On reste dans la machine à remonter le temps, on découvre d’autres trophées, et on tombe sur ceci…

C'était en 1976, aux Jeux de Montréal….En selle sur Gai Luron, François Mathy décrochait le bronze, en individuel et par équipe. On ne le savait pas encore mais en équitation, ce sont les deux dernières médailles olympiques pour la Belgique... Alors un héritage difficile, pour le "Fils de..." ?

" Bien sûr on veut toujours faire aussi bien ou même mieux que son père, mais ça n’a pas été un handicap, au contraire. Ca m’ a ouvert des portes, j’ai reçu des bons conseils, donc ça a plutôt été un atoût ."

De Montréal à Tokyo, 44 ans. Les prochains Jeux c'est dans 15 mois, la route vers une qualification olympique sera longue et parsemée d'obstacles; le 1er pourrait être franchi ce dimanche à Goteborg.