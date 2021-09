Euro de saut d'obstacles : Devos, les frères Phillipaerts et Verlooy en bronze sur le concours par équipes

La Belgique en bronze à l'Euro : le passage d'Olivier Philippaerts - Equitation - Euro de saut... Un mois après avoir décroché la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo, l'équipe belge de saut d'obstacles est montée une nouvelle fois sur la 3e marche du podium en prenant la médaille de bronze du championnat d'Europe de saut d'obstacles en équitation, vendredi à Riesenbeck en Allemagne. Les quatre cavaliers belges, Pieter Devos (sur Jade), Nicola Philippaerts (Katanga), Jos Verlooy (Varoune) et Olivier Philippaerts (Le Bleu Diamond), se sont en outre qualifiés pour les finales individuelles de dimanche. La médaille d'or est revenue à la Suisse (9,47 pts), accompagnée par l'Allemagne, 2e (12,77), et la Belgique (17,34), sur le podium. C'est la 3e médaille d'affilée dans un grand championnat pour l'équipe belge, après la médaille d'or de l'Euro de Rotterdam en 2019 et le bronze aux JO de Tokyo.