Esprit es-tu là ? Oui !

En rejoignant les cavaliers belges de saut d’obstacles à Rotterdam mercredi matin, quelques petites choses ont attiré notre attention.

Lorsque Jérôme Guéry (sur Quel Homme de Rus) quitte le paddock d’échauffement pour rallier le stade de concours, Grégory Wathelet l’accompagne et lui prodigue des conseils. "Si c’était un concours en individuel, ce serait plus " Chacun pour soi ", glisse le Liégeois. Mais ici, pour l’inter-équipe, il y a beaucoup de solidarité entre nous quatre".

Niels Bruynseels (N10 mondial) est présent dans le groupe, alors qu’il est forfait depuis plusieurs jours (cheval blessé) et aurait donc pu consacrer sa semaine à autre chose. "Oui, mais je souhaitais encourager l’équipe et apporter ma pierre à l’édifice. Et si la Belgique est à Tokyo, je serai peut-être un de ceux qui en profiteront".

Olivier Philippaerts quant à lui est 1er Réserve, derrière les quatre sélectionnés. Depuis mardi soir, sans défection des autres, il pouvait rentrer chez lui, il a tenu à rester.

Pieter Devos (N7 mondial) : "Dans une compétition par équipe, l’ambiance est spéciale, plus forte, avec plus de pression pour ne pas être celui qui freine l’équipe. Et aussi nous sommes tous fiers de concourir pour notre pays".

Jérôme Guéry : "Vu les résultats des cavaliers belges (et de leurs chevaux bien sûr) depuis deux ans, ce serait un gros échec et une énorme déception de ne pas être aux JO 2020. On va tout faire pour décrocher ce ticket ici".

Concrètement, trois nations peuvent se qualifier pour Tokyo lors de ces championnats d’Europe. Il faut terminer dans les trois premiers d’un classement dont on retirera les quatre pays déjà qualifiés : Allemagne, Suède, Suisse et Pays-Bas.

Verdict vendredi fin d’après-midi. Et reportage TV dans le WES ce dimanche.