Equitation : le Global Champions Tour, en quoi ça consiste ?

Dans le milieu des sports équestres, le Global Champions Tour (GCT) représente une compétition internationale de saut d’obstacles où s’affrontent les 30 meilleurs cavaliers du monde. Au travers des trois continents et des plus grandes villes, telles que Paris, Monaco, Madrid, Miami, Shanghai, Rome et Doha, les cavaliers s’affrontent sur les plus grandes pistes de concours du monde.

Cette compétition, établie sur plusieurs jours, a été créée en 2005 par le médaillé olympique en saut d’obstacles Jan Tops. Se déroulant en plusieurs étapes, cette compétition s’organise en équipe et en individuel.

Quatre belges dans le top 10 après la première manche

La première étape, le Grand Prix de Doha, a eu lieu du 05 au 07 mars. Il a vu l’Allemand Daniel Dreusser, avec Killer Queen, remporter cette étape.

Au classement général, nos compatriotes ne déméritent pas. Nicolas Philippaerts est deuxième au classement, avec 37.00 points. Il est suivi par Jérôme Guery, troisième, avec 35.00 points. Niels Bruynseels est lui cinquième avec 32.00 points. Jos Verlooy est huitième, avec 29.00 points. Olivier Philippaerts, Wilm Vermeir, Gilles Thomas et Grégory Wathelet complètent le top 30.

En 2020, le Global Champions Tour se déroulera en 18 étapes. La prochaine sera le Grand Prix de Mexico, à la fin du mois de mars.