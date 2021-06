Equitation : Jérôme Guery et Gregory Wathelet récompensés de leur régularité, ils iront à Tokyo

CSIO5* Rome Victoire de la Belgique - L'équipe belge de saut d'obstacles remporte le CSIO de Rome... La Belgique, emmenée notamment par Jérome Guéry et Gregory Wathelet a remporté la Coupe du Monde des Nations de Rome, très prestigieuse épreuve. C'est au barrage contre l' Allemagne que G Wathelet et Névados S se sont montrés les plus rapides. Les deux cavaliers francophones augmentenbt leurs chances d'être repris dans la sélection belge qualifiée pour Tokyo