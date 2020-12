Equitation : belle surprise pour Jos Verlooy, invités aux CSI 4 et 5 étoiles de Riyad

Jos Verlooy a reçu une belle surprise sous la forme d'une invitation à disputer les compétitions d'équitation aux CSI 4 puis 5 étoiles de Riyad en Arabie saoudite du 9 au 20 décembre, comptant pour la Coupe du monde. Le cavalier belge fait le voyage avec ses deux meilleurs chevaux, Varoune et Luciano.

La première semaine se déroule le CSI 4 étoiles (du 9 au 12) avant de laisser la place au plus haut niveau du circuit, le 5 étoiles (du 16 au 19). "Je savais que les compétitions avaient lieu là-bas, mais je pensais qu'elles étaient réservées aux cavaliers du Moyen-Orient. C'est dès lors une très agréable surprise. J'espérais pouvoir reprendre à ce niveau en mars prochain, en me contentant des CSI 2 et 3 étoiles ici en Flandres. J'en étais déjà très heureux au vu des circonstances actuelles avec la crise sanitaire. J'appelle ça un super cadeau d'anniversaire", a-t-il expliqué dans un communiqué.

Jos Verlooy fêtera ses 25 ans le 15 décembre prochain.