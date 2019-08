Deuxième médaille de bronze pour Barbara Minneci en para-dressage

Barbara Minneci, 50 ans, a décroché une deuxième médaille de bronze en para-dressage aux Championnats d'Europe d'équitation, dimanche matin à Rotterdam. Elle s'est en effet classée troisième de la reprise libre en musique (Kür) avec Stuart, un hongre de dix ans. Mercredi elle était déjà montée sur la plus petite marche du podium du test individuel (grade III).

Le titre est revenu au Danois Tobias Thorning Joergensen sur Jolene Hill (79,093 %). Le Néerlandais Rixt van der Horst (Findlsey N.O.P) a pris l'argent (77,327 %).

Notre compatriote ne s'attendait pas à obtenir la note de 73.127 %. "Mais Stuart est maintenant devenu un cheval adulte", a-t-elle commenté. "Il ne stresse plus, et ne commet plus d'erreurs. Il a tout donné pour moi, aujourd'hui (dimanche, ndlr), et n'a pas connu un seul moment de faiblesse. Je suis tellement fière de lui..."

Cette nouvelle médaille de bronze s'ajoute à celle de Michele George, et à la médaille d'argent de Manon Claeys. "Des résultats qu'on doit à l'esprit d'équipe qui anime le Team Belgium", selon Barbara Minneci. "J'ai été incroyablement soutenue et aidée tout au long de cette éprouvante semaine", avoue-t-elle en effet. "Rotterdam va pour toujours constituer un des grands souvenirs de ma vie..." Minneci avait pris part aux Jeux Paralympiques de Londres (5e par équipes, 6e en freestyle et 8e en individuel) et de Rio de Janeiro (11e par équipes, 12e en individuel).