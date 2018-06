CSIO 5* de Rotterdam: La Belgique gagne sa 2e épreuve de Coupe des nations et devient leader

Une semaine après sa victoire à Sopot, la Belgique a remporté sa 2e épreuve consécutive en Coupe des nations de saut d'obstacle dimanche. Les cavaliers belges se sont imposés dans le cadre du CSIO 5* de Rotterdam. Une victoire qui permet à la Belgique de s'emparer de la première place du classement général que détenait la Suisse.

Après le premier tour, la Belgique occupait la première place ex aequo avec l'Allemagne. Nicola Philippaerts (Chilli Willi) a réussi avec un premier parcours sans faute. Niels Bruynseels a été moins heureux. Avec Cas de Liberté, il a cumulé une double faute sur le triple saut et une autre erreur sur le double, avec en sus un dépassement de temps soit 13 points. Ce résultat ne fut pas pris en compte car Jos Verlooy (Igor) et le champion de Belgique en salle Pieter Devos (Espoir) ont aligné autant de parcours sans la moindre erreur.

Dans le second tour, Philippaerts a répété son sans faute, imité par Niels Bruynseels. Dans le même temps, l'Allemagne prenait 4 points. Jos Verlooy pouvait assurer la victoire de la Belgique à condition d'éviter lui aussi de prendre une pénalité. Ce qu'il réussit avec brio.

Grâce à la victoire de la Belgique compte, au classement général, 20 points d'avance sur la Suisse et 45 points sur l'Allemagne. Les Belges avaient terminé 3e tant à Samorin qu'à Saint-Gall lors de leurs deux premières manches.

Chacune des dix nations de la division 1 doit disputer cinq des huit épreuves du calendrier. Les Belges n'ont plus qu'une épreuve à disputer, la 7e, à Hickstead en Angleterre (26-29 juillet).