Crottin et gratin belge à Tokyo en 2020

Rotterdam, vendredi, 16H30. Après le sans-faute de Jos Verlooy, la Belgique a neuf orteils aux Jeux de 2020, l’objectif de ces championnats d’Europe est presqu’atteint.

Quand Jérôme Guéry, 3è belge en action, sort de piste un peu plus tard avec un nouveau parcours sans faute (mais 1 point de pénalité pour temps dépassé), non seulement nous sommes à Tokyo mais nous sommes assurés d’une médaille d’argent européenne. C’est déjà la fête dans le clan noir-jaune-rouge.

Alors sur le coup de 17H30, lorsque Grégory Wathelet franchit sans encontre la dernière barre, c’est l’explosion de joie. Le titre européen, c’est une première pour la Belgique. La participation aux JO non (cfr ci-dessous), mais elle est essentielle.

Cette qualification olympique en équipe, c’est tout simplement une chose logique pour cette génération certes talentueuse mais qui tardait à confirmer surtout en équipe. Les résultats de nos cavaliers en individuel au plus haut niveau sont si bons depuis deux ans qu’il était préoccupant de ne pas en récolter les fruits en tant que nation.

C’est aussi peut-être un déclic, ou un mauvais sort enfin conjuré. L’avenir leur appartient : du gamin (Jos Verlooy 23 ans) aux deux "vieux" (Wathelet et Guéry 39 ans), tous ont encore de l’expérience à prendre et des (bons) résultats à forger. En espérant que les chevaux suivent. N’oublions pas leur part prépondérante dans les succès actuels.

Dans quelques mois les places seront chères dans l’avion vers Tokyo : aucun des quatre "héros" de Rotterdam n’est sûr de son billet, des garçons comme Niels Bruynseels (N10 mondial), Nicolas Philippaerts et son frère Olivier prétendront eux aussi pouvoir défendre nos couleurs au Japon.

La Génération dorée du jumping belge a enfin récolté la couleur de médaille qu’elle mérite.

(*) Une équipe à Tokyo 2020, c’est mieux qu’à Rio 2016, où seuls Jérôme Guéry et Olivier Philippaerts participaient. En 2000 et 2008, aucune équipe non plus. C’est aussi bien qu’à Londres 2012, avec G Wathelet, Jos Lansink, Dirk De Meersman, et Philippe Lejheune ; et Athènes 2004, avec les mêmes De Meersman et Lansink, plus Ludo Philippaerts et Stanny Van Paesschen (dernier cavalier belge médaillé olympique : bronze par équipe à Montréal 1976).