Coupe du monde de saut d'obstacles: le Suisse Guerdat sacré, Bruynseels 5ème

Le Suisse Steve Guerdat, champion olympique en 2012, est entré dans le petit cercle des triples vainqueurs de la prestigieuse finale de coupe du monde de saut d'obstacles, dotée de 1,3 million d'euros, dimanche à Göteborg, en Suède.

Guerdat, sur son cheval Alamo, a signé un sans-faute au second tour de la finale pour décrocher son 3e succès sur la compétition, qui clôt la saison hivernale en individuel et en salle. Il s'était imposé auparavant en 2015 à Las Vegas et en 2016 à Göteborg.

Dimanche, il a devancé son compatriote Martin Fuchs (Clooney 51), également auteur d'un sans-faute au second tour, tout comme le Suédois Peder Fredricson (Catch Me Not S), troisième.

Du côté belge, Niels Bruynseels, avec Delux van T&L, a pris la 5e place. Olivier Philippaerts, avec Legend of Love, s'est classé 7ème alors que François Mathy Jr, sur Uno de la Roque, a terminé de son côté à la 11ème place.

Guerdat rejoint dans la cour des triples vainqueurs l'Autrichien Hugo Simon (1979, 1996, 1997), le Brésilien Rodrigo Pessoa (1998, 1999, 2000), l'Allemand Marcus Ehning (2003, 2006, 2010) - qui n'a pas réussi à se qualifier pour la finale de cette saison -, et l'Allemande Meredith Michaels-Beerbaum (2005, 2008, 2009).

Tenante du titre, l'Américaine Elizabeth Madden (Breitling LS) a terminé 6e avec 2 fautes.